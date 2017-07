Mängel im Urlaub: So gibt’s Geld zurück

Endlich Urlaub - entspannen, relaxen und genießen. Was ist aber, wenn das Hotel nicht wie beschrieben direkt am Strand liegt, das Essen mies ist und du wegen der Baustelle vor der Tür keine Ruhe hast?

Leider passiert es gar nicht so selten, dass der Urlaub nicht so ist, wie man sich das Ganze vorgestellt, und eigentlich auch gebucht hat.

„Am besten ist es in solchen Fällen, sich direkt vor Ort an den Reiseveranstalter zu wenden“, sagt Barbara Forster vom europäischen Verbraucherzentrum.

Ist das nicht möglich, dann sollten laut Forster, so viele Fotos und Videos wie möglich gemacht und sofort per Mail an den Reiseveranstalter geschickt werden.

Reisekosten zurück - aber wieviel?

Wenn sich keine gleichwertige Alternative finden lässt, wie beispielsweise ein anderes Hotelzimmer, dann kann man eine Rückerstattung beantragen.

Generell hängt die Höhe dieses Betrages von der Art des Mangels ab.

Ist beispielsweise Ungeziefer im Zimmer, so kann man mit einer Rückerstattung zwischen 10 und 50 Prozent rechnen.

Bei Lärm in der Nacht beträgt die Rückerstattung 10 bis 40 Prozent und bei nicht vorhandenem Swimmingpool werden ungefähr 20 Prozent erstattet.

Hier findest du eine vollständige Liste mit allen Entschädigungen bei verschiedenen Mängeln.

Wichtig ist aber auf jeden Fall: Beweise sichern und schon vor Ort versuchen den Mangel zu beheben!

