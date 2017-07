EXPA / APA / picturedesk.com

Der beste Weg zur Beachvolleyball-WM

Noch bis Sonntag ist die Wiener Donauinsel Schauplatz der Beachvolleyball-WM. Der Andrang ist groß, Parkplätze im Nahbereich sind Mangelware. Besser du reist mit dem Fahrrad oder den Öffis an. Wir haben dazu wichtige Tipps.

Das große, eigens errichtete Stadion befindet sich zwischen der Floridsdorfer Brücke und der U6-Brücke und bietet 10.000 Zuschauern Platz. Zusätzlich gibt es nahe dem Areal-Eingang zwei Sidecourts. Außerdem erwartet die Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm, der Eintritt zum 65.000 m² großen Veranstaltungsgelände ist kostenlos. Der Zutritt zum Center Court funktioniert nach dem Prinzip: „First come – first served“. Die WM dauert noch bis 6. August.

APA

Für die Anreise gilt Ähnliches wie für das Donauinselfest: Da Parkplätze im Nahbereich Mangelware sind, parke z.B. in einer Park-and-Ride-Anlage und komme am besten mit den Öffis oder du fährst mit dem Fahrrad auf die Donauinsel. Um die Sicherheit am Gelände zu gewährleisten, werden beim Eingang genaue Sicherheits-Checks durchgeführt.

Eingang zwischen U6 und Brigittenauerbrücke

Der Eingang des mit Zäunen abgesperrten Geländes befindet sich zwischen der U6-Brücke und der Brigittenauer Brücke. D.h. wer mit der Straßenbahnlinie 31 zur Haltestelle Floridsdorfer Brücke kommt, muss um das gesamte abgesperrte Gelände herumspazieren, um zum Eingang zu gelangen. Besser du fährst mit der U6 oder der Schnellbahn zur Station Handelskai, von hier über die Donaubrücke ist der Fußweg zum Eingangsbereich deutlich kürzer.

Anreise mit dem Fahrrad

Im Veranstaltungsareal sind Fahrräder oder auch Scooter nicht erlaubt, die Zufahrt auf der Donauinsel ist selbstverständlich möglich. Im Nahbereich des Eingangs gibt es große Fahrrad-Abstellplätze.

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 31. Juli 2017 (BW)