Hit in Italien: Platin für Parov Stelar

Parov Stelar haben mit „All Night“ den aktuellen Song für die Kampagne des Mobilfunkers TIM in Italien und Brasilien geliefert. Folge: ein landesweiter Hit. Am 29. Juli gab es im Rahmen einer ausverkauften Show auf der Burg Clam die Doppel-Platin-Verleihung für die Single.

Mehr als 50.000 Radioeinsätze seit Anfang Jänner 2017, über 100.000 verkaufte Units sprechen eine eindeutige Sprache.

Gerade in einem Land in dem nationale Themen oberste Priorität haben, ist es umso schwieriger als internationaler Act in die Domäne der nationalen Musikgrößen einzudringen.

Wolfgang Stecher

Mit 9.200 Besuchern war das Konzert auf der Burg Clam vergangenen Samstag restlos ausverkauft.