So kommst Du zum Fußball-EM-Halbfinale

Gut 1000 Kilometer trennen Österreich von Breda, wo unsere Damen-Nationalelf am Donnerstag im Halbfinale gegen die Däninnen kickt. Tickets für das Spiel gibt es noch. So kommst du am besten nach Breda, wenn du vor Ort die Daumen drücken möchtest.

Wenn du am Donnerstag noch nichts vorhast und dich doch noch entschließt, unserer Damen-Nationalelf vor Ort in Holland anzufeuern, dann hast du Glück. Beziehungsweise dein Börserl.

Die Tickets für das EM-Halbfinale der Frauen sind nämlich echt ein Schnäppchen im Vergleich zu den EM-Spielen der Herren.

240-3800 Euro blätterst du für ein Halbfinal-Ticket bei der Europameisterschaft nächstes Jahr in Russland hin, Tickets für übermorgen gibt es von 15 bis 50 Euro*.

Flieger, Auto, Bus oder Zug?

Das Flugzeug ist am schnellsten. Von Wien gibt es Direktflüge nach Rotterdam, das ist der nächste große Flughafen. Von dort geht’s dann noch einmal gut 20 Minuten südwärts mit dem Zug. Kostet: 109 Euro oneway*

Mit dem Auto fährst du von Innsbruck und Salzburg je zirka 9 Stunden, von Wien aus 11 Stunden. Alle Routen führen vorbei Richtung Köln und dann über die Grenze.

Der Fernbus kostet - mit einmal umsteigen - rund 80 Euro oneway. Allerdings brauchst du dafür echt Zeit: Da bist du 20-24 Stunden unterwegs.

Mit dem Zug ist es ein bisschen kompliziert: Da musst du 3-4 Mal umsteigen. Und dadurch wird’s richtig teuer. Kosten hin & zurück: rund 400 Euro*.

Vom ÖFB gibt es eine Fanfahrt. Die kostet 179 Euro* für hin & zurück, allerdings ohne Tickets für die Spiele.

Wenn du da mitfahren willst, musst du schnell sein. Die Telefone laufen dort seit Sonntag heiß und Buchungsschluss ist schon am Dienstagvormittag.

Die Stadt Breda

Breda ist ein bisschen kleiner als Linz, nicht weit weg von Rotterdam und liegt an der belgischen Grenze.

Eigentlich ist die Stadt mehr als „DJ-Stadt“ als für den Sport bekannt. Zum Beispiel ist das die Heimat von Tiesto, das ist der DJ, der nach Calvin Harris letztes Jahr weltweit am meisten verdient hat. Auch der DJ Hardwell kommt aus Breda.

Unsere Frauen-Nationalelf kickt dann im Rat-Verlegh-Stadion gegen ihre Gegnerinnen, die Däninnen. Das Stadion fasst 19.000 Zuschauer.

*Preisrecherche: Stand 31.07.2017

