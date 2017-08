Wir bringen dich zum Halbfinale der Fußball-EM

Du bist begeisterter Fan der Frauen-Fußballmannschaft und hast von Mittwochabend bis Freitagvormittag Zeit? Dann haben wir was für dich: Wir bringen dich zum Semifinale der EM in Breda. Gabi Hiller vom Ö3-Weckerteam ist unsere zwölfte Frau und nimmt dich mit im ÖFB-Fanbus nach Breda.

3x2 Karten für die Ö3-Fanreise

Melde dich bis Mittwoch 8 Uhr Früh online an. Wir ziehen im Ö3-Wecker unter allen Anmeldungen drei Namen. Hörst du deinen Namen im Ö3-Wecker und rufst innerhalb eines Songs unter 0800 600 600 an – bist du im Fanbus nach Breda dabei.

Zur Anmeldung

HANS PUNZ / APA / picturedesk.com

Fahrplan zum Match

Der Luxusfernbus mit Liegesitzen, Klimaanlage und Co. startet um 19:15 in Hornstein. Zustiegsmöglichkeiten gibt’s beim Hauptbahnhof in Wien, in St. Pölten, Ansfelden und Suben.

Nach rund zwölf Stunden Fahrt erreicht ihr am Donnerstagvormittag die niederländische Stadt Breda. Tagsüber könnt ihr die Stadt erkunden.

Am späten Nachmittag geht’s dann ins Rat Verlegh Stadion. Um 18 Uhr ist Anpfiff für das Semifinale gegen Dänemark. Nach dem Spiel fährt der Fanbus direkt nach Österreich zurück. Ankunft ist am Freitagvormittag. (PM)