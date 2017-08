Kommt ein Priester in ein Pub... und erhält Lokalverbot

Was wie ein Witz beginnt, ist einer Gruppe von Priestern in einem Pub in Cardiff (Wales) passiert.

Ein Türsteher hielt die im Ornat angetretenen Geistlichen für einen Junggesellen-Abschied in Verkleidung. „Sorry, Gentlemen, bei uns sind weder Verkleidungen noch Junggesellen-Abschiede erlaubt“, sollen die überraschten Priester am Eingang zu hören bekommen haben, berichtete die Agentur PA am Dienstag. Die enttäuschten Priester wollten gerade gehen, als der Manager den Fehler seines Türstehers und die Echtheit der Priester erkannte. Unter dem Applaus der übrigen Gäste habe eine Runde Freibier schließlich alle Probleme gelöst.

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 2. August 2017 (dpa)