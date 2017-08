Hitradio Ö3

Tag 3: Von St. Anton am Arlberg nach Oetz

Die Route: St. Anton am Arlberg – Flirsch – Gemeinde Pians – Landeck – Zams – Ötztal.

Viele Kilometer bergab, beeindrucke Landschaft und angenehme Temperaturen, das war der dritte Tag von „Sandra radelt“.

Drei Mal treten und dann laufen lassen

„Ihr müsst nur drei mal reintreten, dann laufen lassen und in Oetz wieder bremsen“, mit diesen Worten ist Sandra in St. Anton am Arlberg von Michael verabschiedet worden. Und so ähnlich war es dann auch. Viele Kilometer bergab und beeindruckende Landschaft so weit das Auge reicht. Das ganze bei angenehmen Temperaturen von nur 17 Grad beim Start um 9 Uhr .

Richtig flott ist es heute dann die Passstraße dahin gegangen. Die Route war klar: wir wollen nach Oetz, aber nächste Ortschaft: Pians.

Kurz nach Pians haben zwei Ö3 Hörerinnen auf Sandra und ihr Team gewartet. „Kurz nach Flirsch haben wir im Radio gehört, dass sie gerade hier unterwegs sind und dann haben wir uns auf den Weg gemacht sie abzupassen“, erzählen die beiden.

Mit freundlichen Empfängen ist es dann auch weitergegangen. In Landeck hat Sandra dieses Motivationsschild vor der Fahrschule entdeckt. „Wir sind dann natürlich stehen geblieben und haben fleißig Fotos mit den Mitarbeitern von der Fahrschule gemacht, das war total nett“, sagt Sandra. Mit einer extra Motivation ist es dann weitergegangen.

Nach der Sendung sind dann noch die letzten 20km zu fahren gewesen. Sandra und Ö3-Reporterin Veronika Kratochwil haben die bundesstraße verlassen und sind auf dem Inntalradweg Richtugn Oetz gefahren.

Kurz nach dem Bahnhof Imst-Pitztal hat Sanra die „Benni Raich- Brücke“ entdeckt. Benni selbst war nicht da, „ich muss ja gerade stillen“, hat er Sandra in einem kurzen Telefonat wissen lassen.

Nach 57km sind Sandra und Veronika dann in Oetz angekommen, wo es morgen an Tag 4 weitergeht. Geradelt wird von Oetz nach Hall in Tirol - und wer mitradeln will, ist jederzeit willkommen!

