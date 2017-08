Sony Pictures Animation

„Emoji - Der Film“: Smiley oder Daumen runter?

Videospiele und Handyapps sind schon verfilmt worden. Jetzt kommen auch Emojis im neuen Animtationsspektakel „Emoji - Der Film“ ins Kino. Gibt’s von Ö3-Filmchef P.A. Straubinger ein Smiley oder eher Daumen runter ?

zurück von weiter

Inhalt

„Emoji - Der Film“ enthüllt etwas, das noch nie zuvor zu sehen war: Die geheime Welt in deinem Handy. Versteckt in der Messaging App liegt Textopolis, eine geschäftige Stadt, in der alle beliebten Emojis leben und darauf hoffen, von ihrem Handy-Besitzer ausgewählt zu werden. In dieser Welt hat jedes Emoji nur einen Gesichtsausdruck – jedes außer Gene (TIM OLIVER SCHULTZ). Denn der ist ein überschwängliches Emoji, das ohne Filter geboren wurde und vor lauter unterschiedlichen Ausdrücken förmlich platzt. Fest entschlossen, so „normal“ wie alle anderen Emojis zu werden, holt sich Gene Hilfe von seinem besten Freund Hi-5 (CHRISTOPH MARIA HERBST) und dem berühmt-berüchtigten Codebrecher-Emoji Jailbreak (JOYCE ILG). Gemeinsam brechen sie auf zu einem atemberaubenden Abenteuer quer durch alle Apps auf dem Handy, um den Code zu finden, der Gene reparieren kann. Jede App birgt dabei eine ganz eigene, wilde Welt voller Spaß. Doch plötzlich bedroht eine viel größere Gefahr das Handy – und das Schicksal aller Emojis hängt nun ab von diesen drei so unterschiedlichen Freunden, die ihre Welt retten müssen, ehe sie für immer gelöscht wird.

Hitradio Ö3

P.A. Straubingers Filmkritik

„Emoji - Der Film“ hat ein witzige Grundidee und paar pointierten Seitenhiebe - für einen guten Kinofilm fehlt es der Geschichte aber wie etwa auch schon bei „Angry Birds“ an Substanz.

Mit der knallbunten hyperaktiven Animation und den vielen Referenzen zur Handywelt kann das Trickspektakel aber vermutlich bei Kindern punkten.

ORF.at

Bringt 5 von 10 knallig-substanzlose Movie-Minute

Filminfo

Animation, Komödie, Familienfilm. USA 2017.

Regie: Anthony Leondis

Ö3-Movie-Minute als Podcast

Die Filmkritik von und mit P. A. Straubinger. Für alle, die den Ö3-Wecker am Donnerstag verpasst haben, gibt’s im Kino-Podcast Infos zum Film der Woche.

Um diesen Ö3-Podcast-Feed kostenlos zu abonnieren, kopiere einfach diesen Link in Deinen Podcatcher:

xml

@iTunes