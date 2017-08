Hitradio Ö3

Im Fanbus auf dem Weg zum EM-Halbfinale

Sechs Ö3-Hörerinnen und Ö3-Hörer fahren gemeinsam mit Gabi Hiller in die Niederlande, um das ÖFB-Damen-Nationalteam im EM-Halbfinale zu unterstützen.

Das Rat-Verlegh-Stadion in Breda ist heute der Place to be. Dort treffen um 18 Uhr die ÖFB-Damen auf die dänische Nationalmannschaft. Die Siegerinnen stehen schließlich im Finale der Europameisterschaft.

Aufwachen im Bus nach Breda

Es war kurz nach 5 Uhr, als sich Gabi Hiller das erste Mal im „Ö3-Wecker“ aus dem Ö3-Fanbus gemeldet hat. Da sind die ersten nach kurzer Nacht bereits wieder aufgewacht.

Abgefahren ist der Ö3-Fanbus am Mittwochabend - mit viel guter Stimmung an Bord.

Hitradio Ö3

Gerüstet für die Nacht. Sogar das Nackenhörnchen ist rot-weiß-rot geschmückt.

Hitradio Ö3

Der Chef im Ö3-Fanbus: Busfahrer Peter.

Hitradio Ö3

Das ist der Ö3-Fanbus

zurück von weiter

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 3. August 2017 (WJLED)