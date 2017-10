kk

Die Ö3-Tennis-Challenge ist zurück

Dominic Thiem stehen am Centercourt normal nur Rafael Nadal, Andy Murray oder Novak Đoković gegenüber - und jetzt auch 10 Ö3-HörerInnen. Melde dich an - zum Aufschlag deines Lebens!

Schlag Dominic Thiem ein Ass! Das ist die Ö3-Tennis-Challenge 2017. Zehn Ö3-Hörerinnen und Ö3-Hörer versuchen das am 26. Oktober! Bist DU auch dabei?

DU - am ausverkauften Centercourt beim ATP-500-Turnier in der Wiener Stadthalle!

- am ausverkauften Centercourt beim ATP-500-Turnier in der Wiener Stadthalle! DU - angefeuert von 10.000 Tennis-Fans!

- angefeuert von 10.000 Tennis-Fans! DU - gecoacht von Günter Bresnik und Thomas Muster!

- gecoacht von Günter Bresnik und Thomas Muster! DU - Aug’ in Aug’ mit Dominic Thiem, der Nummer sieben der Tenniswelt!

Klingt gut? Na dann streich dir schon mal den 25. und 26. Oktober fett in deinem Terminkalender an!

So kommst du ins Ö3-Team

Diese Chance gibt’s nur im Ö3-Wecker! Schick uns hier deine Bewerbung mit Fotos und Infos über dich!

kk

Die Ö3-Coaches Günter Bresnik und Thomas Muster treffen 20 Ö3-Hörerinnen und -Hörer zum Casting am 25. Oktober in der Wiener Stadthalle. Die besten Zehn laufen dann am Tag darauf zum Aufschlag ihres Lebens am Centercourt ein. Herzklopfen garantiert!

Das erwartet dich

Hier kannst du dir schon einmal ein Bild von den vergangenen Ö3-Tennis-Challenges machen...!

zurück von weiter

Die Ö3-Tennis-Challenge 2017 mit Tom Walek

(MK)