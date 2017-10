Walt Disney Studios

Cars 3 - „Rocky“ mit Autos

Pixar schickt seinen Rennchampion Lightning McQueen ins dritte Kinoabenteuer, in dem er sich gegen die junge Konkurrenz behaupten muss um nicht in Pension geschickt zu werden. Besser als Teil 2!

Inhalt

Lightning McQueen gibt erneut Vollgas und schaltet sogar noch einen Gang höher, doch das reicht diesmal nicht! Denn eine neue Generation von hochgetunten und aerodynamisch optimierten Rennwagen sorgt im Rennzirkus für mächtig Unruhe. Vor allem einer der neuen Konkurrenten, der unschlagbare Jackson Storm, setzt Lightning gewaltig zu. Ob er in Zukunft noch ganz vorne mitmischen kann, ist fraglich. Aufgeben war für Lightning nie eine Option, doch steht nun möglicherweise doch sein letztes Rennen an? In „Rocky“-Manier setzt er auf beinhartes Training und eisernen Willen um nicht in Pension geschickt zu werden....

P.A. Straubingers Filmkritik

„Cars 3“ kann an die großen Pixar-Highlights Meisterwerke zwar nicht anschließen aber hebt sich vom schlappen zweiten Teil sowohl beim Drehbuch positiv ab als auch in der unübertroffenen, fotorealistischen Optik. Für die die Bis 12-Jährigen ist es zweifellos ein Pflichtfilm für alle anderen zumindest unterhaltsam genug um mitzugehen.

Bringt 7 topanimiert-kinderfreundiche Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

Filminfo

Animation. USA 2017.

Regie: Brian Fee

Produktion: Disney/Pixar

