Sperre auf der „Bahnstrecke West“

Ab Montag fallen Regionalzüge zwischen den Bahnhöfen Amstetten und St. Valentin aufgrund von Bauarbeiten aus und somit ist die Bahnstrecke für die nächsten 8 Wochen gesperrt. Seit mittlerweile 15 Jahren ist die Hochleistungsstrecke zwischen St.Pölten und Linz in Betrieb. Jetzt sind Servicearbeiten notwendig: Die Gleise, der Gleisunterbau und mehrere Weichen müssen getauscht werden.

Regionalzüge zwischen Amstetten und St. Valentin fallen

Bis 5. November kommt es daher zu veränderten Ab- und Ankunftszeiten im Fernverkehr zwischen Linz und Wien bzw. Budapest. Für den Nahverkehr wird zwischen Amstetten und St. Valentin ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Fernverkehr ÖBB

Die Fernverkehrszüge und der Regionalexpress (REX) der ÖBB werden über die alte Bestandsstrecke umgeleitet. Damit verlängert sich die Reisezeit um bis zu 20 Minuten.

Die ÖBB-Railjets fahren früher als gewohnt von Wien ab, um pünktlich in Linz anzukommen. Das heißt konkret:

- Abfahrt Flughafen Wien: 18 Minuten früher

- Abfahrt Hauptbahnhof Wien: 8 Minuten früher

Die Abfahrtszeiten in Linz bleiben gleich, die Ankunft in Richtung Wien verzögert sich. Das heißt konkret:

- Ankunft Hauptbahnhof Wien: 15 Minuten später

- Ankunft Flughafen Wien: 17 Minuten später

Fernverkehr Westbahn

In Richtung Salzburg fahren die Züge der WESTbahn in Wien, Tullnerfeld, St. Pölten und Amstetten planmäßig um jeweils 7 Minuten später ab und kommen in Linz, Wels, Attnang-Puchheim und Salzburg planmäßig um jeweils 15-20 Minuten später an.

In Richtung Wien fahren die Züge der WESTbahn in Salzburg, Attnang-Puchheim, Wels und Linz planmäßig zur gewohnten Zeit ab und kommen in Amstetten, St. Pölten, Tullnerfeld und Wien planmäßig um jeweils 8 Minuten später an.

Nahverkehr

Nach der Sanierung der Hauptstrecke wird auch die alte Nebenstrecke saniert. Ab dem 6. November fahren die Fernverkehrszüge wieder planmäßig, für den Nahverkehr bleibt der Ersatzverkehr mit Bussen bis 25. November aufrecht.

