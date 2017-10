Michi Heininger / Hitradio Ö3

Das ist die neue Single von Nathan Trent

Weltpremiere für „Good Vibes“ - die neue Single von Songcontest-Starter Nathan Trent am Freitag im Ö3-Wecker. Was sich seit dem Songcontest getan hat und woran er grade bastelt hat er Philipp Hansa und Lisa Hotwagner erzählt.

Fünf Monate ist es her, als Nathan Trent beim Eurovision Song Contest 2017 in Kiew seinen Song „Running On Air“ performt hat.

Seit dem hat sich viel getan in seinem Leben, wie er im Ö3-Wecker erzählt. Viele Auftritte und Termine in ganz Europa - und anfangs wenig Zeit, um neue Songs zu schreiben.

Nathan’s neuer Song: „Good Vibes“

Seit einigen Wochen schon bastelt Nathan Trent an neuen Songs, „Good Vibes“ ist sein erster Release seit dem Songcontest.

Nathan zu Gast

Hier kannst du seinen Besuch im Ö3-Wecker nachhören...

Ein Beitrag geteilt von oe3hitradio (@oe3hitradio) am 28. Sep 2017 um 22:02 Uhr

(JP/MK)