unsplash.com/Kaori Aoshim

Warum deine Wäsche weg vom Bett sollte

Forscher haben herausgefunden, wie sich Bettwanzen so rasend schnell verbreiten können: Sie „reisen“ in der schmutzigen Wäsche im Koffer mit von Bett zu Bett.

Zugegeben - es ist ein bisschen eklig, was britische Forscher der Universität Sheffield da in ihrer Studie herausgefunden haben:

Sie raten: Weg mit getragener Wäsche vom Hotelbett auf der Reise oder im Urlaub!

Ist nämlich kein menschlicher Träger da, verkriechen sich die Bettwanzen am liebsten in getragener Kleidung. Das haben die Forscher in ihrer Untersuchung festgestellt.

Emanuele Biggi / FLPA / picturedesk.com

Sie haben Taschen mit je sauberer und je einen halben Tag lang getragener Kleidung in einen Raum mit frisch gefütterten Bettwanzen gestellt. Das Ergebnis: Vier Tage später befanden sich die allermeisten Bettwanzen in den Taschen von der schmutzigen Wäsche.

(AFP/MK)