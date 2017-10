El Universal / Zuma / picturedesk.com

Heldin auf vier Pfoten: Hündin Frida rettet Leben

Frida - so heißt die Hündin, die bereits 2010 beim Erdbeben in Haiti, 2015 nach einem Erdrutsch in Guatemala, 2016 beim Erdbeben in Ecuador und jetzt beim Erdbeben in Mexiko Menschen aufgespürt und somit gerettet hat.

Nach dem Erdbeben am 7. September fand Frida zum Beispiel im eingestürzten Rathaus der Stadt Juchitan einen Polizisten. Genauso hatte sie nach dem Beben vom 19. September in Mexico-Stadt einen Einsatz um einen Schüler in einer eingestürzten Volksschule zu finden. Für diese Taten wird Frida nun nicht nur von der Regierung unter Präsident Enrique Pena Nieto gelobt, sondern auch das Netz feiert Frida:

#Frida eine echte Heldin mit vier Pfoten. Sie hat 52 Menschen unter dem Schutt gefunden. #MexikoHalteDurch pic.twitter.com/fDDHDyU7Nf — Anerolca (@Anerolca) 22. September 2017

Nicht umsonst der beste Freund würde ich sagen.

Muchas Graçias #Frida https://t.co/rtiWR0CbZa — Aepfchen (@aepfchen) 22. September 2017

Bei der weißen Labrador-Dame handelt es sich um ein Mitglied der Spezialeinheit der mexikanischen Marine. Diese berichtet, dass Frida bis jetzt 53 Menschen aufspüren konnte. Elf seien davon noch am Leben gewesen.

Zusätzlich ist Frida sehr stylisch unterwegs. Sie hat nämlich zwei Markenzeichen: An ihrer Schutzbrille und ihren funktionalen Arbeitsschuhen erkennt man sie sofort!

„Ö3 Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 29. September 2017

(JP)