Happy Birthday Thomas Muster

Tennislegende Thomas Muster feiert am 2. Oktober seinen 50. Geburtstag. Robert Kratky hat ihn im Ö3-Wecker als Überraschung angerufen und gratuliert.

„Man kann es nicht verhindern“, scherzt Thomas Muster über das Älterwerden als ihm Robert Kratky via Telefon Glückwünsche überbringt. Er fühle sich nach wie vor wie mit 49. Seinen Geburtstag verbringe er zu Hause mit seiner Familie bzw. in Italien.

Zu seinem runden Geburtstag wollte der 44-fache ATP-Sieger eigentlich keine Interviews geben. In der Sendung „Sport am Sonntag“ gab er dennoch ein Interview, in dem er über den Hype um Dominic Thiem spricht und über sein heutiges Leben nach dem Sport.

Muster über Thiem: Wer Nummer vier sein kann, kann auch Nummer eins sein.

„Es gibt Parallelen, aber es ist auch eine andere Zeit. Ich glaube, dass Dominic Thiem einen richtigen Schritt gemacht hat, um seine Popularität in Österreich zu steigern“, erklärte der ehemalige Weltranglisten-Erste im Interview. „Der Schritt, wieder Davis Cup zu spielen und Österreich im Davis Cup weiterzubringen, ist für ihn vielleicht eine Zusatzbelastung.“ Doch auch an seiner eigenen Karriere sehe er im Rückblick die Wichtigkeit dieses Mannschaftswettbewerbs.

Für Muster hat Thiem weiterhin Nummer-1-Potenzial. „Er ist schon in meine Fußstapfen getreten. Ich habe immer gesagt, vergleicht Dominic nicht mit mir, das ist eine andere Generation, da wird anders Tennis gespielt.“ Doch Thiem sei in der Jahreswertung 2017 Vierter. „Wer Nummer vier der Welt sein kann, kann auch Nummer eins sein.“

Thiem bringe mit seiner Ausrichtung ganz aufs Tennis, seiner Willensstärke und seiner Geradlinigkeit viel mit. „Es fehlt ihm vielleicht noch ein bisserl die Konstanz, aber er ist jung, das spricht für ihn.“

Muster heute: Ich finde meinen Halt in der Familie

Seinen Lebensmittelpunkt hat der gebürtige Steirer mittlerweile in Kärnten gefunden. „Ich bringe meine Tochter zur Schule und hole sie ab. Ich bin sehr froh, dass ich mein Leben in Ruhe genießen kann, abseits jeder Öffentlichkeit“, sagte Muster in einem Interview in Sport am Sonntag. „Ich finde meinen Halt in der Familie, das macht mir sehr viel Spaß.“ Er habe seinen Sohn Christian, der in Australien bei seiner Mutter lebt, „nicht wirklich aufwachsen sehen“. „Insofern genieße ich es doppelt, dass ich mit Maxim viel Zeit verbringen kann.“

Seine früheren Leistungen sind ihm nach der Karriere noch bewusster geworden. „Man realisiert erst heute, dass das sehr viel wert war und es ganz was Besonderes war. Wenn die Leute heute noch kommen, weiß man, man hat was ganz gut erledigt in seinem Leben.“ Für seine Zukunft hat Muster keine besonderen Träume oder Ziele. „Nein, ich möchte lang gesund bleiben, das ist das Entscheidende. Ich bin zufrieden wie es ist und ich hoffe, es bleibt so.“

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 2. Oktober 2017

(APA/MG)