3D-Zebrastreifen in Island

Einen Zebrastreifen, vor dem man garantiert stehen bleibt - den gibt es jetzt in einem kleinen Fischerdorf in Island. So schaut der 3D-Zebrastreifen aus.

Das Design des altbekannten Schutzweges war den Isländern offenbar zu langweilig. Deshalb haben die Bewohner der Stadt Ísafjörður kurzerhand einen 3D-Schutzweg eingeführt, das berichtet das Online-Magazin Chip. Und das sieht nicht nur gut aus, es verbessert auch die allgemeine Verkehrssicherheit.

Anstelle der üblichen weißen Bodenmarkierungen, wurden 3D-Modelle weißer Balken auf die Straße gemalt. So entsteht bei Autofahrern, die auf diese Zebrastreifen zufahren, der Eindruck, dass sie auf riesige Blöcke zusteuern. Die optische Täuschung soll das Unfallrisiko in Zusammenhang mit Fußgängern deutlich senken.

Das Konzept der innovativen Fußgängerübergänge ist allerdings nicht neu. Derartige Schutzwege gibt es bereits in China, Indien, den USA und Großbritannien.(MG)

