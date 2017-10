PATRICK KOVARIK / AFP / picturedesk.com

Darum badet Vivienne Westwood nur ein Mal die Woche

Momentan herrscht aufgrund der Pariser Fashion Week Ausnahmezustand in Paris. Doch am Rande des Trubels verriet Vivienne Westwood ihr Beauty-Geheimnis.

Ein Journalist fragte Westwood am Ende der Präsentation ihrer neuen Modekollektion, warum sie immer so frisch und jugendlich aussehe. Daraus machte die 76-Jährige kein Geheimnis. Im Gegenteil: Sie plauderte offen darauf los und meinte, dass der Grund für ihren Look „sich nicht zu viel zu waschen“ sei. Ihr Ehemann Andreas Kronthaler, der Österreicher ist, erzählte sogar noch mehr: „Sie badet nur einmal pro Woche. Deshalb strahlt sie so.“ Ob sich die Designerin zwischen ihrem wöchentlichen Bad duscht, blieb unklar.

Bei der Modenschau wurde die Frühlings- und Sommerkollektion 2018 präsentiert. Zu sehen gab es übergroße Jacken und weite Röcke. Westwoods Mann war dieses Mal für die Entwürfe zuständig und versuchte möglichst viele Urlaubseindrücke in die Kleidungsstücke einfließen zu lassen.

(JP)