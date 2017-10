Wie bleibe ich gesund?

In der Schule, in der Arbeit, in den Öffis, zuhause, überall husten und niesen viele Menschen, sodass man das Gefühl hat, den Viren hilflos ausgeliefert zu sein. Neben Händewaschen, ausgewogener Ernährung und Sport gibt es drei Dinge, die uns helfen können, möglichst lange gesund zu bleiben.

Nicht ins Gesicht greifen

Die meisten von uns fahren sich mit den Händen permanent ins Gesicht und zwar ohne, dass sie es merken. Aber gerade durchs Augenreiben oder Nase und Mund berühren, gelangen die meisten Viren in unseren Körper. Sie werden über die Schleimhäute aufgenommen, vermehren sich und führen zu einer Entzündung.

Begsteiger / United Archives / picturedesk.com

Achtung bei Dingen mit glatter Oberfläche

Auf Smartphones, den Griffen von Einkaufswägen oder Fernbedienungen halten sich die Viren besonders gut und zwar rund 20 Stunden lang.

Im Vergleich: Auf den Händen überleben Viren äußerst kurz - nämlich nur rund fünf Minuten.

Genug Schlafen

Das Schlaflabor Hohenems hat vorgerechnet: Wer regelmäßig zu wenig schläft, der fängt sich drei mal so schnell einen Schnupfen ein.

Der Grund: Unser Körper produziert im Tiefschlaf und in den REM Phasen Immunzellen, die uns schützen. Bei Schlafentzug werden bis zu 30 Prozent weniger produziert, was uns anfälliger macht. (GU)

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 2. Oktober 2017