Rocklegende Tom Petty mit 66 Jahren gestorben

Mit Songs wie „American Girl“, „Free Falin’“, oder „I Won’t Back Down“ wurde Tom Petty zum Star. Der Ausnahmemusiker galt als einer der großen Rock’n’Roll-Rebellen. Jetzt ist er im Alter von 66 Jahren gestorben.

Der US-Musiker Tom Petty ist tot. Petty sei am Montag im Alter von 66 Jahren in Los Angeles gestorben, bestätigte sein Management der Deutschen Presse-Agentur. Medienberichten zufolge hatte Petty am Sonntag in seinem Haus in Malibu einen Herzstillstand erlitten. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

@davestewarteurythmics joins the band onstage, Pack Up The Plantation tour - 1985 (📷: Williams Hames) #TPHB40 99/365 Ein Beitrag geteilt von Tom Petty & The Heartbreakers (@tompettyofficial) am 28. Sep 2017 um 15:33 Uhr

Petty hatte seit den 70er Jahren solo und mit seiner Band Tom Petty & the Heartbreakers Welterfolge gefeiert. Songs wie „American Girl“, „Free Falin’“, „Refugee" oder "I Won’t Back Down“ wurden zu Hits. Erst vor wenigen Tagen war die Band in Los Angeles aufgetreten, zum Abschluss eienr großen Tour, mit der sie ihr 40. Jubiläum gefeiert hatten. Für November waren zwei Konzerte in New York angekündigt. Die Tour war als Abschiedstournee angekündigt gewesen. Aber in den Ruhestand wolle er nicht gehen, hatte Petty dem „Rolling Stone“ gesagt. „Ich brauche etwas zu tun, sonst tendiere ich dazu, zu Hause zu nerven.“

Petty nahm zahlreiche Platten auf, bekam unter anderem einen Grammy und gemeinsam mit den Heartbreakers einen Stern auf Hollywoods Walk of Fame. Er stand mit berühmten Kollegen wie Bob Dylan oder Ringo Starr auf der Bühne.

(dpa/ Anastasia Lopez)