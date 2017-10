Miley Cyrus singt für die Opfer von Las Vegas

Der 64-jährige Stephen Paddock, ein vermögender und zuvor unauffälliger Pensionist mit einer Leidenschaft für Glücksspiel, hinterließ nach Polizeiangaben vom Montagabend keine Erklärung für seine Bluttat, bei der mindestens 59 Menschen starben.

Nach dem historisch beispiellosen Massenmord von Las Vegas sucht die Polizei fieberhaft nach dem Motiv des Täters. Zahlreiche Prominente haben auf den sozialen Netzwerken ihr Beileid für die Opfer und deren Familien ausgesprochen. Miley Cyrus hat in der bekannten Jimmy Fallon Show für einen Gänsehaut-Moment gesorgt.

US-Präsident Donald Trump sprach den Opfern der Bluttat sein Mitgefühl aus. „Meine wärmste Anteilnahme und mein Mitgefühl an die Opfer der furchtbaren Schüsse in Las Vegas und ihre Angehörigen. Gott schütze Sie!“, schrieb Trump auf Twitter. Später bezeichnete er die Todesschüsse als „Akt des absolut Bösen“.

Welche Promis sich bezüglich Las Vegas auch noch zu Wort gemeldet haben, kannst du hier lesen:

I can't believe what just happened in Las Vegas! What is our world coming to?! 😭 My prayers go out to the victims & their families. 🙏