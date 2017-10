MA 68 Lichtbildstelle

Feuerwehr fängt Königspython im Kindergarten ein

Da saß der Schock tief: Am Montagnachmittag entdeckte eine Kindergarten-Mitarbeiterin einen Königspython. Die Schlange ist zwar ungiftig, allerdings handelt es sich um eine Riesenschlange und noch dazu um eine Würgeschlange.

Die ungiftige Würgeschlange schlängelte sich durch den Garten eines Kindergartens in der Brigittenau. In unseren Breiten sind solche Tiere normalerweise in Terrarien zuhause, woher sie vermutlich auch kommt. In freier Natur trifft man diese in Zentral- und Westafrika an. Woher die Königspython jetzt wirklich stammt ist noch unklar. Die Riesenschlange hat sich aber definitiv in einer falschen Umgebung aufgehalten.

Die Berufsfeuerwehr Wien, die von einer Kindergarten-Mitarbeiterin kontaktiert wurde, rückte mit einer Gruppe von sechs Feuerwehrleuten aus. Diese fing die Schlange mit einem Netz und transportierte sie in einer Aluminiumkiste auf die Wache. Dort wurde sie dann von der Tierrettung abgeholt. (JP)