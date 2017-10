FB/HUNGER

Taylor Swift empfiehlt österreichische Band „Hunger“

Vor ein Paar Tagen veröffentlichte Taylor Swift ihre liebsten Songs in Form einer Playlist auf Spotify. Beim genaueren Hinschauen fällt auf, dass sich in der Playlist auch Österreicher wiederfinden und zwar die Band „Hunger“.

Die Playlist der erfolgreichen Sängerin findet sich unter „Songs Taylor Loves“. Sie beinhaltet Sänger wie Niall Horan mit „Too much too ask“, Miley Cyrus mit „Malibu“ und James Blunt mit „Love me better“. Insgesamt hat Swift hier 70 Songs ausgewählt. Mitten drin auf Platz 10 befindet sich die Band Hunger mit ihrem Song „Amused“.

Die österreichische Band war total überrascht.

Lukas Fendrich und Daniel Rumpel berichten in der Musikshow bei Benny Hortnagl wie sie von der Erwähnung in der Playlist erfahren und anschließend reagiert haben. Hier zum Nachhören:

Auf Instagram bedankt sich Hunger bei Taylor Swift und ein Foto mit Ö3-Moderator Benny Hörtnagl wurde auch gleich dazu gepostet:

/// TAYLOR ❤️❤️❤️ #AMUSED. THANKS @taylorswift FOR ADDING #AMUSED TO YOUR PLAYLIST. HAVE A LISTEN TO TAYLORS FAVORITE SONGS ON @spotify. #songstaylorloves #taylorswift #favoritesongs Ein Beitrag geteilt von H U N G Ξ R (@hungertheband) am 30. Sep 2017 um 5:24 Uhr

/// THANKS FOR HAVING US @oe3hitradio ❤️ w/ @bennyhoertnagl #AMUSED #missing @jo_hunger Ein Beitrag geteilt von H U N G Ξ R (@hungertheband) am 3. Okt 2017 um 6:39 Uhr

Hier geht’s zum Song von Hunger.

„Ö3-Musikshow“ mit Benny Hörtnagl, 3. Oktober 2017

(Jana Petrik)