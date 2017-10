Copyright © ©Warner Bros / Everett Collection / picturedesk.com

Blade Runner 2 - Kunst statt Popcorn

Seit 1982 haben die Fans von Ridley Scotts Science-Fiction-Kultfilm „Blade Runner“ auf eine Fortsetzung gewartet. Jetzt ist sie endlich da, aber „Blade Runner 2049“ wird nicht jedem gefallen - trotz Stars wie Harrison Ford und Ryan Gosling.

Inhalt

30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films bringt ein neuer Blade Runner, der LAPD Polizeibeamte K (Ryan Gosling), ein lange unter Verschluss gehaltenes Geheimnis zu Tage, welches Potential hat, die noch vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen ins Chaos zu stürzen. Die Entdeckungen von K führen ihn auf die Suche nach Rick Deckard (Harrison Ford), einem seit 30 Jahren verschwundenen, ehemaligen LAPD Blade Runner...

Hitradio Ö3

P.A. Straubingers Filmkritik

„Blade Runner 2049“ punktet mit wunderschön komponierten, dystopischen Bildern, erstklassigen Schauspielern und feinsinnigen Dialogen - leidet aber auch an Langatmigkeit und Emotionsarmut. Kurz: Zu viel Cineastischer Anspruch à la Andrei Tarkovsky, zu wenig vom Cyberpunk in Ridley Scotts Original.

Für Popcornkinofans des Originals eignet sich die Fortsetzung also nur bedingt, dafür umso besser für Freunde des Kunstkinos.

ORF.at

Bringt 6 unterkühlt-langatmige Movie-Minute-Empfehlungspunkt

Filminfo

Science-Fiction. GB, Kanada, USA 2017. 163 Minuten.

Regie: Denis Villeneuve

Mit: Ana de Armas, Jared Leto, Ryan Gosling, Harrison Ford

Hitradio Ö3

Ö3-Movie-Minute als Podcast

Die Filmkritik von und mit P. A. Straubinger. Für alle, die den Ö3-Wecker am Donnerstag verpasst haben, gibt’s im Kino-Podcast Infos zum Film der Woche.

Um diesen Ö3-Podcast-Feed kostenlos zu abonnieren, kopiere einfach diesen Link in Deinen Podcatcher:

xml

@iTunes