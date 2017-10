Les Éditions Albert René

Das erwartet dich bei „Asterix in Italien“

Zwei Jahre hat es gedauert, bis der neue Asterix-Comic auf den Markt kommt. Am 19. Oktober erscheint „Asterix in Italien“ nun in 20 verschiedenen Sprachen mit einer Startauflage von vier Millionen Stück. Wir haben für dich schon mal die ersten Details für Band 37.

Einen ersten Einblick in die neuen Abenteuer der legendären gallischen Comic-Helden haben Montagfrüh Autor Jean-Yves Ferri und Zeichner Didier Conrad in Paris gegeben: Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus - in Italien gibt es nicht nur Römer sondern auch Italika, die genau wie die Gallier um ihre Unabhängigkeit kämpfen und Cäsar das Leben schwer machen.

Der will die italienische Halbinsel nämlich zu einem Großreich vereinen, stößt aber auf die erbitterte Gegenwehr der verschiedenen Regionen. „Italien lässt sich nicht auf Cäsar, Rom und das Kolosseum reduzieren“, sagen Ferri und Conrad über ihr neues Buch. "Unserer Meinung nach wurde es für Asterix und Obelix höchste Zeit, sich einmal persönlich davon zu überzeugen, wie es in Italien tatsächlich zugeht. Im neuen Heft wird man außerdem eine Seite an Obelix entdecken, die man bisher kaum kannte, hat der Autor ebenfalls verraten.

Nach „Asterix bei den Pikten“ und „Der Papyrus des Cäsar“ ist dies der dritte Band, den Ferri und Conrad gemeinsam entworfen haben. Die Italien-Reise ist eine Anspielung auf die Herkunft von Albert Uderzo, dem Original-Zeichner von Asterix. Dessen Familie stammte aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Venedig namens Oderzo, wie Ferri kürzlich in einem Interview sagte.

Das Duo Ferri/Conrad hatte 2011 die Nachfolge von Uderzo angetreten. Dieser hatte die Figuren Asterix und Obelix 1959 gemeinsam mit dem Autor René Goscinny geschaffen. Nach Goscinnys überraschendem Tod im Jahr 1977 machte Uderzo allein weiter. Seit Beginn der Serie wurden die Asterix-Geschichten in 110 Sprachen und Dialekten übersetzt sowie weltweit in rund 370 Millionen Bänden verkauft. (APA)

„Ö3-Drivetimeshow“ mit Olivia Peter, 09. Oktober 2017