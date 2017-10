Hitradio Ö3

Hollywood ist scharf auf Wien

Als Schauplatz von „Mission: Impossible - Rogue Nation“ ist Wien im Rennen um die „beste europäische Film- und TV-Location des Jahrzehnts“. Generell ist Wien als Drehort gefragter denn je.

Über 100 internationale Produktionen haben im vergangenen Jahr um eine Drehgenehmigung in Wien angesucht. Und das hat mehrere Gründe sagt Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der Vienna Film Comission: „Hollywood möchte in Wien drehen weil es so ausschaut, wie es ausschaut. Wegen des imperialen Ambientes, der schönen Architektur und der besonderen Atmosphäre.“ Aber auch die Größe der Stadt spielt eine ausschlaggebende Rolle. In Wien befindet sich vieles in „walking Distance“, so Stoisits. Produktionen müssen so also keine langen Wege zurücklegen, das ist in Städten wie Paris oder London nicht der Fall.

Die „Association of European Film Commissions“ sucht aktuell die „beste europäische Film- und TV-Location des Jahrzehnts“. Unter den Finalisten ist neben Wien auch Rom, Dubrovnik oder Sevilla. Per Onlinevoting kann bis 25. Oktober abgestimmt werden.

Maria F.

Dreh mit Oscarpreisträger

Heuer wurde etwa am Michalerplatz und bei der Oper der Film „Red Sparrow“ - mit Superstar Jennifer Lawrence - gedreht. Nächstes Jahr soll er in die Kinos kommen. Ebenfalls am Michalerplatz und in der Siebensterngasse entstanden Aufnahmen für „The Spy Who Dumped Me“ - eine Komödie mit Mila Kunis in der Hauptrolle.

„Mission: Impossible“ in der Staatsoper

Erfolgreich waren auch die Jahre zuvor, vor allem das Jahr 2004, als „Woman in Gold“ - unter anderem mit Helen Mirren, Daniel Brühl, Ryan Reynolds und Katie Holmes - gefilmt wurde. Gedreht wurde an Orten wie dem Palais Auersperg, dem Rathaus, der Akademie der bildenden Künste und dem Belvedere. Und natürlich „Mission: Impossible - Rogue Nation“ mit Tom Cruise in der Hauptrolle, der 2014 bei der Oper und in der U-Bahn-Station zum Teil bei der Wiener Staatsoper und in der U4-Station Schottentor gedreht wurde.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 9. Oktober 2017 (LI)