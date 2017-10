Experte: Flüge werden um 20 Prozent teurer

Mit der Pleite von Air Berlin fürchten Experten ein Monopol der deutschen Lufthansa Group. Sie soll laut Berichten etwa 90 der circa 120 Air Berlin-Flieger und Strecken übernehmen wollen. Plus: Wer deine Tickets bezahlt, wenn deine Airline pleite geht.

Mit einem Preisanstieg von etwa 20 Prozent auf einigen Strecken rechnet Theodor Thanner, Chef der Bundeswettbewerbsbehörde Österreich, sollte die Lufthansa Group (Lufthansa, Austrian, Swiss, Eurowings, brussels) tatsächlich die 90 Flieger und Streckenrechte von der AirBerlin abkaufen dürfen. Easyjet will rund 30 übernehmen.

Vor allem die Verbindungen nach Deutschland wie beispielsweise Hamburg, Berlin, Düsseldorf sowie Feriendestinationen wie Korfu, Chania, Ibiza, Mallorca, Rhodos könnten preislich kräftig zulegen, meint etwa Luftfahrtexperte Kurt Hoffmann im Ö3-Interview.

Was passiert mit bereits gebuchten Flügen?

Nur Flug: Hast du nur den Flug gebucht (egal ob online oder Reisebüro) gibt’s leider kein Geld zurück

Pauschalreise (also Flug + Hotel in einem Preis):

Da muss der Reiseveranstalter laut einer EU-Regelung in die Presche springen: Du hast Anspruch auf ein mindestens gleichwertige Leistung.

Stornoversicherung: Hilft in diesem Fall auch nicht - die deckt Reiserücktritte, und die haben mit Insolvent nichts zu tun.

Die Versicherung von der Standard-Kreditkarte:

Auch da ist in der Regel keine Insolvenz mitversichert, sagen Exerpten vom Europäischen Verbraucherzentrum.

Insolvenz-Zusatzversicherung: So lautet die Empfehlung von Konsumentenschützerin Maria Semrad: "Gilt eine Airline schon einmal als „angeschlagen" und ich will trotzdem mit ihr fliegen, dann würde ich so eine Versicherung bereits im Vorhinein abschließen.“ Kosten: etwa 10 Euro.

Wie es jetzt weiter geht

Das Air Berlin Management will erst am Donnerstag Entscheidungen zum Verkaufsprozess der insolventen Fluglinie bekannt geben, ob Lufthansa und easyjet nun die Zuschläge bekommen.

Fix ist jedenfalls seit Montag: Der letzte Air-Berlin-Flug wird am 28. Oktober stattfinden, danach wird der Betrieb eingestellt.

Die Air Berlin-Tochter Niki fliegt allerdings weiter.

