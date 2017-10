JFK / EXPA / picturedesk.com

Abschied mit Sieg: Marcel Koller-Zeit endet mit Erfolg

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat zum Abschluss der WM-Qualifikation für Russland 2018 einen Sieg geholt. Im voraussichtlich letzten Spiel unter Teamchef Marcel Koller siegte die ÖFB-Auswahl am Montag in Moldau mit 1:0 (0:0).

In seinem 54. und wohl letzten Spiel als Coach der ÖFB-Auswahl baute Koller in Abwesenheit einiger Stammkräfte auf eine blutjunge Abwehr.

Ich werde nochmals alles für Österreich geben. #mdaaut #nationalteam #allesgeben #teamchef #mk Ein Beitrag geteilt von marcelkoller™ (@marcel.koller) am 8. Okt 2017 um 12:15 Uhr

Louis Schaub erzielte beim Gruppen-Schlusslicht in Chisinau in der 69. Minute den entscheidenden Treffer. Österreich beendete die Gruppe D damit, wie schon vor der Partie fest stand, auf Rang vier. Serbien holte sich das WM-Fixticket. Für den vor seinem Abschied stehenden Koller war es in seinem 54. Match auf Österreichs Betreuerbank der 25. Sieg bei 16 Niederlagen.

(apa/ Anastasia Lopez)