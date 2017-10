HRH DUCHESS OF CAMBRIDGE / AFP / picturedesk.com

Nach Vorfall: Polizei verwarnt Frau von Prinz Georges Schule

Der Vorfall hatte sich bereits wenige Tage nach der Einschulung des vierjährigen Prinzen im September ereignet. Die arbeitslose, geschiedene und kinderlose Frau, die von der Zeitung „Sun“ als hartnäckige Monarchieverehrerin beschrieben wurde, war binnen 24 Stunden zweimal in die Thomas’s School in Battersea eindrungen.

„Sie hätte George kein Haar gekrümmt. Er wäre bei ihr sicher gewesen. Sie liebt einfach die Königsfamilie und sie liebt Kinder“, sagte die Mutter der Verdächtigen. Prinz William, seine Frau Kate und die Kinder George und Charlotte stellten für ihre Tochter „das ideale Familienleben dar, das sie auch gern hätte“. Sie wurde von der Polizei festgenommen, nach Zahlung einer Kaution aber wieder freigelassen.

Der kleine Prinz wurde am 7. September eingeschult. Britische Kinder kommen im September nach ihrem vierten Geburtstag in die Vorschule - George hatte am 22. Juli seinen vierten Geburtstag gefeiert. Er ist nach seinem Großvater Prinz Charles und seinem Vater Prinz William der dritte in der britischen Thronfolge.

Die britische Polizei hat die Frau verwarnt. Die 40-Jährige habe die Verwarnung wegen einer „Störung auf einem Schulgelände“ akzeptiert, teilte die Polizei mit. Mit einer Verwarnung werden in Großbritannien geringfügige Vergehen geahndet. Es gibt kein Gerichtsverfahren, aber einen Eintrag im Strafregister.

