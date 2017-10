Achtung Spoiler: Das ist der neue Star Wars Trailer

Soviel kann man aber schon mal verraten - es wird düsterer und noch spektakulärer. Die Macher von Star Wars beherrschen es wie kein anderer, die Fans bei Laune zu halten und Lust auf mehr zu machen. Knapp zwei Monate vor dem Kinostart begeistert der Trailer online die Fans.

So und spätestens JETZT, solltest du nicht mehr weiterlesen, wenn du nicht zu viel gespoilert werden willst. Der neue Trailer gibt nämlich zum Beispiel Hinweise über das Schicksal von Leia. Nach dem Tod von Darstellerin Carrie Fisher im Dezember hat sich Disney ja dazu entschieden, die fehlenden Szenen nicht digital nachzubearbeiten.

Screenshot Trailer

Hier geht es zum Trailer bei Youtube

Trailer während Football-Spiel veröffentlicht

Disney hat sich dazu entschlossen, den neuen Trailer Montagnacht (Ortszeit) in der Halbzeit eines Football-Spiels zwischen den Minnesota Vikings und den Chicago Bears zu veröffentlichen. Die Firma, die mittlerweile die Rechte für das Starwars-Franchise besitzt, hatte bereits vor zwei Jahren bei „Das Erwachen der Macht“ auf eine ähnliche Strategie gesetzt. Kinostart ist in Österreich am 14. Dezember. (Disney/APA/MH)

„Ö3-Drivetimeshow“ mit Philipp Hansa und Olivia Peter, 10. Oktober 2017