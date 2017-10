Österreichischer Krimipreis: Thomas Raab ist 1. Preisträger

Dieses Jahr wird zum ersten Mal der Österreichische Krimipreis verliehen und der geht heuer an den Schriftsteller Thomas Raab!

Der Wiener Krimiautor ist besonders bekannt für seine Buchreihe „Der Metzger“. Von 2007 bis 2016 veröffentlichte er in den Jahren 2007 bis 2016 sieben Krimis mit dem Protagonisten Willibald Adrian Metzger. Im Jahr 2015 wurden die Metzger-Kriminalromane „Der Metzger muss nachsitzen“ (Band 1) und „Der Metzger geht fremd“ (Band 3) im Rahmen einer zweiteiligen Fernsehserie mit Robert Palfrader in der Hauptrolle im ORF und ARD ausgestrahlt. Im Jahr 2015 gelang Raab mit seinem Roman „STILL – Chronik eines Mörders“, abseits der Metzger-Reihe ein vielbeachteter Roman, der bereits in mehrere Sprachen übersetzt wurde.

„Ich bin sprachlos und wirklich sehr berührt!"

Raab bedankte sich für den Preis in seinem Statement: "Erstmals wird der Österreichische Krimipreis verliehen, allein das ist schon fantastisch und eine große Freude. Eine Bereicherung für das Genre, die Branche und das Lesepublikum. Mir wären auf Anhieb jede Menge herausragender Autorinnen und Autoren eingefallen, die diese Auszeichnung verdient hätten – und dann fällt die Wahl auf mich! Ich bin sprachlos und wirklich sehr berührt.“

Der Österreichische Krimipreis wurde von Haymon-Verleger Markus Hatzer und Autor Bernhard Aichner initiiert und wird ab 2017 jährlich verliehen. Fünfzig renommierte Kritiker, Buchhändler und Blogger nominierten deutschsprachige Autoren, deren Kriminalromane inhaltlich und literarisch besonders überzeugen. Unter diesen Nominierten wurde der Preisträger gekürt. Der Preis wird im Rahmen des Krimifest Tirol von der Bürgermeisterin der Stadt Innsbruck Christine Oppitz-Plörer am 21. Oktober 2017 feierlich überreicht. Gestiftet wird der Österreichische Krimipreis von der PEMA-Gruppe, er ist mit 4.000 Euro dotiert. (APA/Jana Petrik)