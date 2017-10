Hitradio Ö3

Richard Lugner feiert seinen 85. Geburtstag

Anlässlich seines 85. Geburtstag ist Richard Lugner zu Gast im Ö3-Wecker und plaudert über sein bisheriges Leben, seine größten Erfolge und was vielleicht besser hätte laufen können.

So ehrlich und offen hat man Richard Lugner selten erlebt. Im Ö3-Interview mit Robert Kratky und Sandra König erzählt der Bauunternehmer offen und ehrlich aus seinem Leben.

Normalerweise erlebt man Lugner als Entertainer, der oft und gerne mit seinen Frauen in den Medien steht. Doch im Gespräch gibt er sich sehr gutherzig und unerwartet verletzlich.

Wenn er an die Frauen in seinem Leben denkt, dann schätzt er diesen Bereich in seinem Leben als jenen ein, in dem am meisten schief gelaufen ist. Auf die von ihm erbaute Moschee, die vom König von Saudi Arabien in Auftrag gegeben wurde, ist er hingegen besonders stolz!

Zum Nachhören:

Im Ö3-Wecker gab es bereits einige Ausschnitte aus dem Talk zu hören. Online kannst du dir exklusiv das gesamte Gespräch anhören:

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky und Sandra König, 11. Oktober 2017