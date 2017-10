Hitradio Ö3

„Lebhaft“ von Alex Kristan - Kabarett aus dem Knast

Dienstag Abend in Wien: Alex Kristans drittes Soloprogramm „Lebhaft - Rotzpipn forever“ feiert im Orpheum Premiere. Warum der Kabarettist in Handschellen auf die Bühne kommt und was die Biene Maja im Programm für eine Rolle spielt - Ö3-Reporter Max Bauer war für dich dabei.

Die Bühne wird bei „Lebhaft“ zum Gefängnis und so sind auch die Handschellen leicht erklärt. Warum muss Alex Kristan seine Gags aber aus dem Häfn liefern? Ein Glückskeks mit dem Zitat: „Lebe jeden Tag, als ob es dein letzer wäre“ ist Schuld.

Der Kabarettist erzählt, wie er in den vergangenen Wochen über die Strenge geschlagen hat: Auf der Autobahn begeht er Fahrerflucht, im China-Restaurant lässt er die Rechnung offen und auch die Erinnerungen an seine Kindheit sind voller turbulenter Episoden. Etwa als ihn seine Mama in der erste Klasse Volkschule als Biene Maja verkleidete. Es war kein leichtes Faschingsfest für den Niederösterreicher.

Der Mann der 1000 Stimmen

Kristan immitiert F1-Legende Niki Lauda ebenso perfekt, wie die heimischen Fußball-Helden Hans Krankl und Herbert Prohaska. Auch ORF-Kommentator Hans Knauß bleibt nicht verschont. Lauda und Knauß - beide im Publikum - fühlen sich aber geehrt und nicht verarscht. „Ich bin schon zum zweiten Mal dabei. Man lacht ununterbrochen und freut sich einfach, was da neues geboten wird“, sagt Lauda. Einzig an der Marcel Koller-Immitation muss Kristan noch etwas feilen.

(Max Bauer)