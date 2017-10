Pixabay

Es ist fix: Lufthansa übernimmt große Teile der Air Berlin

Die größte deutsche Airline „Lufthansa“ übernimmt große Teile der insolventen Air Berlin. Der Vertrag ist heute unterzeichnet worden.

Air Berlin, der Niki-Mutterkonzern, hatte Mitte August Insolvenz angemeldet. Der Flugbetrieb konnte bisher nur durch einen Kredit des deutschen Staats über 150 Millionen Euro gesichert werden.

Die Geschäftsführung hatte drei Wochen lang exklusiv mit dem deutschen Marktführer und AUA-Mutterkonzern Lufthansa sowie mit dem britischen Billigflieger Easyjet über den Verkauf von Teilen des hoch verschuldeten Unternehmens verhandelt.

Nun ist es fix: Niki, die Österreich-Tochter der in die Pleite geschlitterten Fluggesellschaft Air Berlin, geht an die AUA-Mutter Lufthansa. Eurowings, die Billigflugtochter des deutschen Marktführers, soll die Fluglinie übernehmen. Die Gewerkschaft will zentrale Fragen nun sobald wie möglich klären, der Niki-Betriebsrat erwartet eine Garantie für alle Arbeitsplätze und Verträge.

Für die Niki-Beschäftigten sei es ein guter Tag, „Jubel ist aber nicht angebracht, es müssen einige offene Fragen geklärt werden“, kommentierte GPA-Gewerkschafter Peter Stattmann am Donnerstag die Übernahme. Der Betriebsrat hofft, die Heimatbasis behalten zu können: „Der Wunsch der Beschäftigten, mit dem Flugverkehr wieder stärker nach Österreich zu kommen, ist groß“, so Betriebsratsvorsitzender Stefan Tankovits und erwartet „eine mittelfristige Garantie dafür, dass alle Arbeitsplätze und Verträge aufrecht bleiben“.

Die nicht insolvente Niki beschäftigt hierzulande rund 1.000 Mitarbeiter - laut Insidern aus Lufthansa-Kreise sollen sie direkt übernommen werden. „Wir gehen davon aus, dass es demnächst eine Einladung zu einem Kennenlerngespräch geben wird, in das wir sehr motiviert gehen werden“, so die Arbeitnehmervertreter.

