Schnellster IQ-Test: Kannst du diese Fragen beantworten?

Fragst du dich auch manchmal, wie klug du im Vergleich zu anderen bist? Mit dem schnellsten IQ-Test der Welt kannst du deine Intelligenz testen.

Bereits 2005 hat das „Journal of Economic Perspectives“ den schnellsten Intelligenztest der Welt veröffentlicht. Jetzt ist er dank US-Präsident Donald Trump und seinem Außenminister Rex Tillerson wieder im Gespräch. Dieser soll Trump als „Idioten“ beschimpft haben, woraufhin angeblich vorgeschlagen wurde, dass beide den IQ-Test machen sollen. Ob es je dazu kam, ist nicht bekannt.

Der Test, der aus nur drei Fragen besteht, ist aber seither wieder in aller Munde.

Kannst du die Fragen beantworten?

Was auf den ersten Blick einfach scheint, stellt sich dann doch als ganz schön gefinkelt heraus. Mach den Test:

Frage 1:

Ein Ball und ein Schläger kosten 1 Euro und 10 Cent. Der Schläger ist um einen Euro teurer als der Ball. Wie viel kostet der Ball?

Frage 2:

Fünf Maschinen brauchen fünf Minuten, um fünf Bauteile herzustellen. Wie lange benötigen 100 Maschinen, um 100 Bauteile herzustellen?

Frage 3:

In einem See schwimmt ein Teppich aus Seerosen. Jeden Tag verdoppelt sich die Fläche des Teppichs. Wenn es 48 Tage dauert, bis der Seerosen-Teppich den gesamten See bedeckt, wie lange dauert es, bis er die Hälfte des Sees bedeckt?

Die meisten beantworten die Fragen so:

Antwort 1: 10 Cent

Antwort 2: 100 Minuten

Antwort 3: 24 Tage

Die richtigen Antworten lauten aber so:

Antwort 1:

Wenn der Ball eine Summe X kostet und der Schläger einen Euro mehr als der Ball, dann kostet der Schläger die Summe X + 1 Euro.

Daher ergibt der Schläger + der Ball die Summe X + (X+1) = 1 Euro und 10 Cent.

Bedeutet weiters: 2X + 1= 1.10

2X = 0.1 und X = 0.5

Richtige Antwort: 5 Cent

Antwort 2:

Wenn 5 Maschinen in 5 Minuten 5 Bauteile herstellen können, produziert eine Maschine einen Bauteil in fünf Minuten.

Daher stellen 100 Maschinen 100 Bauteile in fünf Minuten her.

Richtige Antwort: 5 Minuten

Antwort 3:

Wenn der Seerosen-Teppich den See am 48. Tag ganz bedeckt, und sich der Teppich immer in seiner Größe verdoppelt, muss man nur einen Tag zurückgehen, damit er nur den halben See bedeckt.

Richtige Antwort: 47 Tage

