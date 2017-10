UPI

Neuer „Shades of Grey“ Roman kommt schon im November

Allein schon das Buchcover vom neuen Teil ist heiß! Für Fans von Anastasia Steele und Milliardär Christian Grey könnte es also durchaus ein spannender Lesewinter werden. Erzählt wird Altbekanntes: Nämlich die Story aus „Fifty Shades – Gefährliche Liebe“, diesmal aus der Perspektive von Grey.

Christian kann Ana nach dem schmerzhaften Ende der heißen Affäre nicht vergessen und will sie zurückgewinnen, heißt es in der Buchbeschreibung. Er versucht, seine dunklen Bedürfnisse zu unterdrücken und Anastasia so zu lieben, wie sie es braucht – seinen schlimmen Kindheitserfahrungen zum Trotz.

Hello all. I'm delighted to let you know that Darker: Fifty Shades Darker as told by Christian will be published in the US and UK on 28th November 2017. Other territories to follow. I do hope you enjoy it. Much love. #FiftyShades #Darker #ChristianGrey 💄 Ein Beitrag geteilt von E L James (@erikaljames) am 10. Okt 2017 um 6:00 Uhr

„Darker“ kommt früher als erwartet

Den Plan für diese Neuversion gab E. L. James schon vor einiger Zeit bekannt, dass der Roman jedoch so schnell auf den Markt kommt, ist eine Überraschung. „Hallo an alle, ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ‚Darker‘ – ‚Fifty Shades Darker‘ aus der Sicht von Christian Grey – am 28. November in den USA und dem Vereinten Königreich erscheinen wird. Die anderen Gebiete werden bald bekanntgegeben. Ich hoffe, ihr habt eure Freude daran“, schreibt die Erfolgsautorin auf ihrer Insta-Seite. (MH)

„Ö3-Drivetimeshow“ mit Olivia Peter und Philipp Hansa, 12. Oktober 2017