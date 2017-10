Wir haben schon jetzt das Wahlergebnis!

Thommy Ten und Amelie van Tass - die amtierenden Weltmeister der Mentalmagie wagen das Unmögliche und prophezeien im Ö3-Wecker das Wahlergebnis. Eingeschlossen in einer Box steht es bis Montag bei uns im Ö3-Studio.

Das weltbekannte Magier-Duo wagt sich mit dieser Prognose in neue Gewässer. Sie haben bereits mehrfach ihr Können unter Beweis gestellt.

Hitradio Ö3/ Anastasia Lopez

Zahlenkombinationen stehen im Fokus jeder ihrer Shows. Diesmal haben sie uns etwas ganz Besonderes mitgebracht.

Seit heute Morgen hat das Ö3-Studio für dieses spannende Wahlwochenende ein neues Accessoire: Was sich darin befindet? Eine mit einem Zahlenschloss verriegelte Holzbox mit der Wahlprognose von Thommy Ten und Amelie van Tass.

Die Übergabe ist hochoffiziell erfolgt: Notar Georg Piskernik hat das Vorgehen ganz genau beobachtet und notariell beglaubigt.

24 Stunden Livestream

Die Box steht jetzt mitten im Ö3-Studio unter Dauerbeobachtung.

Hier kannst du 24 Stunden am Tag den Livestream beobachten!

Am Montag in der Früh - am Morgen nach der Wahl - kommen Thommy und Amelie noch einmal zu uns in den Ö3-Wecker, wo sie gemeinsam mit Robert Kratky die Box öffnen und ihre Wahlvorhersage vorlesen werden.

Ö3-Wecker, mit Robert Kratky und dem Weckerteam, 13. Oktober 2017.

(VK/Anastasia Lopez)