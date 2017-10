Fußballer Sami Khedira beschwert sich über Frisur

Und nein, das nicht bei seinem Friseur – bei den Machern von FIFA 18! Seit knapp 3 Wochen ist das Spiel jetzt draußen, trifft aber nicht so ganz den Geschmack des Fußballers.

Er twittert mit Augenzwinkern: „Hey @EASPORTSFIFA, ich freue mich sehr, dass euch meine langen Haare gefallen...aber ich trage sie jetzt schon seit fast zwei Jahren kurz...“ UUUPS, das ist wohl untergegangen.

Hey @EASPORTSFIFA , I'm really glad you like my long hair... but I'm wearing it short for almost two years now... 🙄😄💇🏻‍♂ #FIFA18 #SK6 pic.twitter.com/0MHsBZk3Bp