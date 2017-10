Alfred Hofer / ChromOrange / picturedesk.com

Soviel ist dein Smartphone noch wert

Fast jeder vierte iPhone-Besitzer plant sein altes Gerät zu verkaufen, um den Kauf eines neuen iPhones zu finanzieren. Deswegen gibt’s jetzt rund um den Verkaufsstart des iPhone X Ende Oktober besonders viele Smartphones am Markt.

Preisanalysen der Flohmarkt-App Shpock und der Online-Plattform Willhaben ergaben, dass man für aktuelle Modelle, je nach Zustand, mit etwa 500 Euro rechnen kann, z.B. für das iPhone 7 oder das Samsung Galaxy S8. Dabei gibt es natürlich immer noch einen Verhandlungsspielraum zwischen 10 und 20 Prozent. Am meisten nachgefragt wird derzeit das iPhone 6 – etwa 250 Euro gibt’s für dieses Modell.

Wer sein altes Smartphone verkaufen will, sollte auch nicht warten, sagt Thomas Reiter von Willhaben: „Handys sind technische Geräte, die mit jedem Nutzungsmonat an Wert verlieren. Es lohnt sich also nicht, beispielsweise auf Weihnachten zu warten.“

Auf was muss ich beim Verkaufen achten?

Keine Filter, gute Belichtung und mindestens 3 Fotos vom Produkt, raten die Experten. „Wenn das Produkt gut beschrieben und fotografiert ist, sowie über einen vernünftigen Angebotspreis verfügt, findet man rasch einen Abnehmer. Das zeigt auch unsere Analyse“, sagt die Shpock-Sprecherin Verena Titze. Mehr Infos dazu gibt’s hier.

Tipps für Smartphhone-Verkäufer

• Realistische Preisvorstellung und detaillierte Beschreibung

• Beschädigungen (z.B. Displaybruch) vor Verkauf reparieren lassen

• Originalverpackung mit Originalzubehör anbieten

• SIM-Lock entsperren lassen

• Gründliche Reinigung vor dem Verkauf

Smartphones im Osten Österreichs günstiger

Laut Shpock kommen Schnäppchenjäger vor allem im Osten Österreichs auf ihre Kosten. In Niederösterreich, im Burgenland und in Wien werden die gebrauchten Smartphones am günstigsten angeboten. Wer plant, sein altes Smartphone zu verkaufen, kommt vor allem in Kärnten, Tirol und Vorarlberg auf seine Kosten. Zum Vergleich: Im Schnitt liegt der Verkaufspreis der Secondhand-iPhones in Kärnten um 25 Euro über jenem in Niederösterreich.

Bevor du dein Handy wegwirfst - gib es in die Ö3-Wundertüte

Wenn dein Smartphone zu kaputt ist, um es zu verkaufen, du altes Handy-Zubehör nicht mehr brauchst oder du einfach so etwas Gutes tun möchtest: Die Ö3-Wundertüte macht die Handys zu barem Spendengeld – und die Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und der Caritas helfen damit tagtäglich Familien in Notlagen in Österreich! [mehr...]

Ö3-Supersamstag mit Thomas Kamenar, 14. Oktober 2017 (LI)