Sia als Little Pony

Wie definiert man Erfolg bei Popstars? Millionen verkaufter Alben und ausverkaufte Stadien, klar. Aber so richtig geschafft hat man es erst, wenn man in einem weltweiten Kino-Blockbuster eine eigene Zeichentrickfigur bekommt, - so wie jetzt Sia in „My little Pony“.

Twilight Sparkle, Applejack, Pinkie Pie, Rainbow Dash und wie sie alle heißen, die kennt man ja. Also die Kinder sowieso, aber viele Eltern zwangsweise auch.

Nachdem die Ponys im aktuellen Film erfolgreich die Welt gerettet haben, ist natürlich Party angesagt und da tritt dann erstmals auch Songbird Serenade in Erscheinung. Ein höchst talentiertes Pony, das voll auf Sia gestylt ist, - also mit dieser berühmten, halb blonden, halb schwarzen Mähne, die Sia ja zu diesem mysteriösen Popstar macht. Eine liebevolle Hommage an einen der momentan erfolgreichsten weiblichen Popstars.

Gemeinsam mit Ex-One-Directioner Zayn Malik hat Sia nämlich so nebenbei mit „Dusk till Dawn“ gerade auch einen Nummer-Eins-Hit in den Ö3 Austria Top 40. Ihr letzter Solo-Song „Never gibe up“ erfreut sich noch immer größter Beliebtheit. In Australien steht eine ausverkaufte Stadiontournee an. Und damit ihr nicht fad wird, dreht Sia bei ihrem Regiedebüt gerade in Los Angeles mit Kate Hudson in der Hauptrolle ihren ersten Spielfilm.

