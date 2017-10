APA/EPA/ANDREA MEROLA

Das geschieht mit Amal Clooneys Hochzeitskleid

Als sich Amal und George Clooney vor drei Jahren das Ja-Wort gaben, viel eines besonders auf: ihr wunderschönes Brautkleid. Damit es nicht für immer im Schrank verschwindet, leiht Amal Clooney es jetzt einem Museum.

Am 27. September 2014 hat Schauspieler George Clooney und Amal in Venedig geheiratet. Viel ist seither passiert: die Zwillinge Alex und Ella zum Beispiel.

Was das Hochzeitskleid betrifft, können Fans es jetzt ganz aus der Nähe betrachten. Denn das wird nun Teil einer Ausstellung. Das „Museum of Fine Arts“ in Houston/ Texas zeigt es im Rahmen einer Schau, die sich mit Stardesigner Oscar de la Rente befasst.

Snapshots from 'The Glamour and Romance of Oscar de la Renta' that just opened at the Museum of Fine Arts, Houston. The exhibition curated by André Leon Talley showcases nearly 70 gowns from our archives, the archives of Pierre Balmain, personal collections and the collections of the MFA. Swipe through to see some highlights beginning with Amal Clooney's wedding dress. Ein Beitrag geteilt von Oscar de la Renta (@oscardelarenta) am 11. Okt 2017 um 16:56 Uhr

In der Ausstellung „The Glamour and Romance of Oscar de la Renta“ werden 70 Stücke des Designers gezeigt. Das Kleid war übrigens das letzte Hochzeitskleid, das der Modeschöpfer kreiert hat. Er verstarb nur ein paar Wochen nachdem die Clooney-Hochzeit stattfand.

(wwd/MG)