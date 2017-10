Österreich wählt - Die FAQ zur Nationalratswahl

Wen kann ich wählen?

Zehn Parteien in ganz Österreich: SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, NEOS, Liste Pilz, Liste GILT, Freie Liste Österreich, KPÖ, Weiße. In Wien und Oberösterreich die SLP, in Wien außerdem EUAUS und Obdachlose in der Politik, in Vorarlberg Männerpartei, NBZ und CPÖ.