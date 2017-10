Barbara Munker / dpa / picturedesk.com

Oscar-Akademie wirft Harvey Weinstein raus

Die Oscar-Akademie hat den Filmproduzenten Harvey Weinstein (65) nach Vorwürfen sexueller Übergriffe aus dem renommierten Verband ausgeschlossen.

Er verdiene nicht den Respekt seiner Kollegen, hieß es zur Begründung in einer Mitteilung der Organisation. Der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences war am Samstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. Für den sofortigen Ausschluss Weinsteins hätten sich deutlich mehr als die benötigten zwei Drittel der Mitglieder ausgesprochen.

Der 54-köpfige Vorstand, dem unter anderem die Oscar-Preisträger Steven Spielberg, Tom Hanks und Whoopi Goldberg angehören, wolle damit auch die Botschaft senden, "dass die Ära von vorsätzlicher Ignoranz und schmählicher Mitschuld bei sexuell rücksichtslosem Verhalten und Belästigungen am Arbeitsplatz in unserer Branche vorbei ist", heißt es in der Mitteilung.

(dpa/ Anastasia Lopez)