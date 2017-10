Michael „Bully“ Herbig dreht seinen ersten Thriller

Schauspieler und Filmemacher Michael „Bully“ Herbig dreht einen neuen Film. Nach Berichten des Magazins Focus.de soll es diesmal aber keine Komödie, sondern ein Thriller werden.

Man kennt Bully Herbig eigentlich als schrägen Indianer aus der Komödie „Der Schuh des Manitu“ oder als Mr. Spuck aus „(T)Raumschiff Surprise - Periode 1“. Doch jetzt ist Schluss mit lustig - der Schauspieler arbeite an seinem ersten Thriller namens „Der Ballon“, das berichtet das Magazin Focus.de.

Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit

In dem Film soll es laut Focus.de um das Schicksal zweier Familien gehen, die am 16. September 1979 einen spektakulären Fluchtversuch aus der ehemaligen DDR in die Bundesrepublik Deutschland wagen. Mit einem selbstgebauten Heißluftballon versuchen sie die Grenze zu überwinden und in Bayern zu landen.

Herbig wird nicht vor der Kamera stehen

Michael Bully Herbig wird diesmal nur hinter der Kamera als Regisseur agieren. Das hat er bereits im September in einer ersten Ankündigung verraten.

Der DDR-Thriller ist aber trotzdem hochkarätig besetzt: Mit dabei ist zum Beispiel David Kross (Krabat), Karoline Schuch („Katharina Luther“), Friedrich Mücke (Tatort Erfurt) oder auch Alicia von Rittberg („Jugend ohne Gott“).

Der Film ist ab 2019 zu sehen

Die Dreharbeiten finden noch bis Ende November in Bayern, Thüringen und Berlin statt. Der Film soll 2019 in die Kinos kommen.

Workout! 💪🏻 #shooting #thriller #ballon 🎬 #suspense Ein von @bullyherbig geteilter Beitrag am 11. Okt 2017 um 23:32 Uhr

(Focus.de/MG)