Olympia in Südkorea: Wir sind jetzt schon vor Ort

Ö3-Reporter Michi Kasper ist jetzt schon vor Ort beim Sportevent des Jahres, den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Wie das Essen schmeckt und die Sportstätten aussehen? Wir haben die Backstage-Fotos.

Die Olympischen Winterspiele 2018 finden vom 9. bis 25. Februar statt. Sportreporter Michi Kasper schaut sich jetzt schon um! Was isst man in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang am liebsten und was erwartet die Spitzensportlerinnen und Sportler?

Seine Bilder geben erste Eindrücke vom Leben vor Ort.