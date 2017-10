Copyright Warner Music

Trauerfeier für Tom Petty in einem Tempel

Der Musiker Tom Petty ist am 2. Oktober an einem Herzstillstand im Alter von 66 Jahren gestorben. Jetzt verabschiedet sich seine Familie mit einer Trauerzeremonie.

Medienberichten des Magazins Variety zufolge hat seine Familie am Montag in Los Angeles eine private Trauerfeier in einem Tempel abgehalten. In diesem Tempel in Pacific Palisades wurde 2001 auch schon George Harrisons (The Beatles) Begräbnis abgehalten.

Seine Tochter Anna Kim Violette Petty postet auf ihrem Instagram-Account ein Foto der Zeremonie:

The dark of the sun we will stand together💜 Ein von @inviteloveinvitelove geteilter Beitrag am 16. Okt 2017 um 16:19 Uhr

(Variety/MG)