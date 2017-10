Ale Ventura / PhotoAlto / picturedesk.com

Heute ist Welttag der Krawatte

Sie ist 145 cm lang und lässt sich auf 180 verschiedene Arten binden - heute, am 18. Oktober begehen wir den Welttag der Krawatte. Und wir haben die besten Fun-Facts rund um den altbewehrten Schlips.

Der „Welttag der Krawatte“ wurde erstmals von der kroatischen „Academica Cravatica“ ausgerufen, mit dem Ziel die „Kultur der Krawatte“ zu bewahren. Doch so aus der Mode gekommen, scheint der Langbinder gar nicht zu sein. Wenn überhaupt hat sich die Krawatte nur in ihrer Bedeutung gewandelt.

Steckbrief - die Krawatte stellt sich vor

Ich heiße: Krawatte, Schlips oder in Zusammenhang mit Uniformen auch Langbinder.

Ich komme aus: Frankreich, hier wurde mein Name 1380 zum ersten Mal vom französische Balladendichter Eustache Dechamps erwähnt. Angeblich waren es kroatische Söldner, die mich berühmt gemacht haben. Mein Name leitet sich übrigens vom französischen à la cravate „nach kroatischer Art“ ab.

Ich bin: 145 cm lang, manchmal auch etwas länger, 155 cm, wenn mein Träger besonders groß ist. Außerdem bin ich an meinem unteren Ende etwa zwei- bis dreimal so breit wie an meinem oberen Ende.

Man kann mich: auf 180 verschiedene Art und Weisen knoten. Die bekanntesten Knoten heißen:

Four-in-Hand

halber und voller Windsorknoten

Pratt-Knoten

Grantchester-Knoten (in Österreich als „Manhattan-Knoten“ bekannt)

Mein Vorfahren waren: Tücher

Das kann ich besonders gut: Meinen Träger schmücken und besonders seriös wirken lassen. Früher (Anfang des 18. Jahrhunderts) war ich übrigens richtig wichtig. Da habe ich als Halsbinde für die Reiter der französischen Regimente gedient und meine Träger warm gehalten.

NG Collection / Interfoto / picturedesk.com

Das tue ich am liebsten: Gut gebunden (um den Hals) abhängen.

Das sagt Oscar Wilde über mich: „Eine gut Gebundene ist der erste seriöse Schritt ins Leben“

Es gibt: Ein eigens für mich eingerichtetes Krawatteninstitut. Ja, ihr habt richtig gelesen. Dieses Institut verleiht jedes Jahr auch einen Preis und kürt jedes Jahr den „Krawattenmann des Jahres“. Der erste Preisträger war übrigens Schauspieler und Moderator Hans-Joachim „Kuli“ Kulenkampff 1965. Letztes Jahr gewann Manuel Neuer.

Wer mich trägt: Eigentlich alle, egal ob Mann oder Frau - vom Top-Manager, über modebewusste Hipster, bis hin zu Spongebob und Fred Feuerstein.

(MG)