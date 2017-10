Hitradio Ö3/ Anastasia Lopez

Austro-Neuvorstellung: Offene Zeilen von Lemo

So richtig eilig hat er es ja nie gehabt. Mehr als ein Jahr nach Veröffentlichung seines Debütalbums „Stück für Stück“ koppelt Lemo nun die dritte Single daraus aus.

Rein in die Stube

Vielleicht der Sommer? Nein, definitiv der Sommer. Viele Open-Air-Gigs in traumhaften Locations hat Lemo heuer mit seiner Band gespielt. Highlight war der Auftritt in Lustenau. Jetzt, da dieser geile Sommer vorbei ist, steht dennoch keine Herbstdepression an. Der Singer/Songwriter flüchtet sich ins Studio und somit in die Arbeit am zweiten Album.

Steckbrief Lemo

Das Leben ist ein Hit

Mit Hits wie „Der Himmel über Wien“, für den er heuer einen Amadeus-Award als bester Songwriter bekommen hat, und „So leicht“ hat sich Lemo die Latte selber ziemlich hoch gelegt. Was ihn anspornt, schließlich will er auch weiterhin von seiner Musik leben können. „Seit knapp zwei Jahren bin ich hauptberuflich Musiker“, packt es Lemo noch immer kaum, „das ist die Erfüllung meines Lebenstraums.“ Also rockt er weiter. Im wahrsten Sinn des Wortes: „Die neuen Songs sollen rauer und dreckiger werden“, sagt er, und verspricht einen Albumrelease für 2018. Für seine Verhältnisse fast schon ein Schnellschuss.

Ich über mich

Der neue Song ist so eine Art Film im Film. „Ich schreibe darüber, was ich schreibe, - das ist schon ein bissl seltsam“, lacht Lemo, dem das nicht zum ersten Mal in einem seiner Songs passiert ist. Aber es funktioniert. In „Offene Zeilen“ geht’s um Liebe, Versöhnung und Melancholie. Passt gut in die Jahreszeit. Vielleicht der Herbst?

(Clemens Stadlbauer)

Clemens Stadlbauer präsentiert die Rot-Weiß-Rot-Hits

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer wuchs in Linz auf und studierte Theaterwissenschaft und Publizistik in Wien und Los Angeles. Nach seiner Zeit bei Radio CD, der Wiener Stadtzeitschrift „City“ und dem Monatsmagazin „Wiener“ wechselte er zu Hitradio Ö3, wo er seit Jahren als Musikjournalist tätig ist. Neben seiner Arbeit bei Ö3 hat er fünf Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller „Quotenkiller“. Stadlbauer ist verheiratet und Vater einer Tochter.

