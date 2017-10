MIGUEL MEDINA / AFP / picturedesk.com

Asterix-Autor Ferri verdankt kaputtem VW seinen Job

Asterix-Autor Jean-Yves Ferri verdankt seine Aufgabe einem kaputten Volkswagen. Das erzählte der 58-Jährige der Nachrichtenagentur AFP.

Asterix-Schöpfer Albert Uderzo habe ihn vor einigen Jahren unter anderem wegen seiner ölverschmierten Hände ausgewählt. Der ungewöhnliche Auftritt habe dem Autonarr Uderzo gefallen.

Comicautor Ferri sagt, er habe geflucht, als sein VW Polo vor sechs Jahren ausgerechnet auf dem Weg zu dem Auswahltreffen mit Uderzo in Paris den Geist aufgab. „Ich habe es nur mit Müh und Not zum Flieger in Toulouse geschafft“, erzählt der in Südfrankreich lebende Ferri, der den Defekt auf den letzten Drücker beheben konnte. „In Paris angekommen, eile ich zu dem Restaurant, in dem Uderzo auf mich wartet und gebe ihm die ölverschmierte Hand. Uderzo fand das allerdings sympathisch, denn er liebt Autos und Motoren“, sagt der Texter.

BERTRAND GUAY / AFP / picturedesk.com

Kurze Zeit später erhielt Ferri vom Hachette-Verlag die Zusage, einen ersten Band gemeinsam mit dem Zeichner Didier Conrad zu gestalten. „Asterix in Italien“ ist bereits das dritte gemeinsame Werk des Duos. Es knüpfe in gewisser Weise an die Anekdote mit dem VW an, sagt Ferri. In dem neuen Comic geht es um ein Wagenrennen quer durch das antike Italien, an dem sich auch die Gallier Asterix und Obelix beteiligen. Das sei auch „eine Hommage“ an Autofan Uderzo.

Der heute 90-jährige Zeichner Uderzo und der vor fast 40 Jahren verstorbene Autor René Goscinny sind die „Väter“ von Asterix und Obelix. Sie brachten das erste Abenteuer um die unbeugsamen Gallier 1959 auf den Markt. Im selben Jahr wurden Ferri und Conrad geboren, die seit 2013 gemeinsam die Asterix-Bände gestalten.

(APA)