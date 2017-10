Les Éditions Albert René

Beim Teutates - der neue Asterix ist da!

Asterix und Obelix sind zurück - und das in Italien und mit einer großen Neuerung: Diesmal ist nämlich nicht der kleine Dünne, sondern der große Dicke Obelix im Fokus der Geschichte.

„Asterix in Italien“, der heute am Donnerstag erscheint, ist ein ganz großer Wurf. Es ist herrlich und herzzerreißend zugleich anzusehen, wie Globalisierungsängste den Hinkelsteinexperten einholen, als ultraleichter Bimsstein vom Vesuv plötzlich sein in Stein gemeißeltes Geschäftsmodell infrage stellt. Wie er auf einmal seinen Frust laut ausschreit: „Wieso muss immer Asterix die Hauptrolle spielen?“ Das ist in dem Moment allerdings auch das beste Argument von Obelix. Plant er doch ein Himmelfahrtskommando.

Er will einen Rennwagen mit vier Pferden bei einem Rennen quer durch Italien lenken. Natürlich ohne jede Erfahrung. Warum nicht? Hat ihm doch eine Wahrsagerin einen Triumph versprochen. Zudem hat er Asterix dabei, diesmal als Navigator eher in Assistentenrolle.

„Asterix in Italien“ ist der 37. Band der erfolgreichsten französischen Comicreihe und das dritte Abenteuer aus der Feder von Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen). Sie hatten Asterix-Erfinder Albert Uderzo vor einigen Jahren abgelöst.

Ihr Erstling „Asterix bei den Pikten“, der 2013 erschien, war noch eine Art Probelauf, der vor allem präzise den Zeichenstil Uderzos kopierte, viele Fans aber inhaltlich enttäuschte. Die Story beim Wikileaks-Gleichnis „Der Papyrus des Cäsar“ (2015) war um Längen besser.

Jetzt haben Ferri und Conrad - vielleicht angespornt vom wachsenden Lob in der Fangemeide - endlich mehr Selbstbewusstsein bewiesen. Es ist ein schöner Comic herausgekommen. Die Zeichnungen weisen bei den Hauptfiguren eigene Akzente Conrads auf. Die Story ist lustig, bis zum Schluss spannend und eine Liebeserklärung an Italien.

Aber was wäre ein „Asterix“ ohne die prominenten Gaststars! Wer könnte dem zwielichtigen Sponsor des Rennens besser sein Gesicht leihen als Silvio Berlusconi? Auch dabei: Sophia Loren und Luciano Pavarotti. Und wer ganz aufmerksam sucht, entdeckt sogar Bud Spencer.

(APA)